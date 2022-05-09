Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu mesaisinde Suriçi’ndeki tarihi alanlarda ve Kırklar Dağı’nda devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Karaloğlu, ilk olarak Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından restorasyon çalışmaları süren Diyarbakır Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaloğlu, “Tarihimize sahip çıkıyor, Diyarbakır'ı yarınlara taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu, daha sonra incelemelerine Suriçi'nde yer alan Kadın Kültür Merkezi, Meryem Ana Kilisesi, Süryani Dil Bilimci ve Yazar Naum Faik Palak'ın Evi ile devam etti. Karaloğlu, yaptığı açıklamada “Diyarbakır'ımızın hazinelerine sahip çıkarak, şehrimizi ihya etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaloğlu, ardından Kırklar Dağı'nın eteklerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Dicle Vadisi Mesire Alanı’na geçti. Alanda incelemelerde bulunan Karaloğlu, hafta sonunu Dicle Vadisi Mesire Alanı’nda piknik yaparak geçiren vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

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