Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, hemşireleri unutmadı

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, sağlıkçıları unutmayarak Hemşireler Günü'nü kutladı.

Özellikle pandemi sürecinde büyük özveri gösteren, vatandaşların sağlığı için gecesini gündüzüne katan hemşirelere minnet borçlu olduklarını belirten Aküzüm, gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için çalışan hemşirelerin gününü kutladı. Aküzüm, “Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü ve 1218 Mayıs Hemşireler Haftasını yürekten kutlarım” dedi.

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