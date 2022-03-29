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2022 DİYARBAKIR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
GÜNTARİHİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
1 02.04.2022 Cumartesi 04:34 05:56 12:28 16:01 18:49 20:07 2 03.04.2022 Pazar 04:32 05:55 12:28 16:02 18:50 20:08 3 04.04.2022 Pazartesi 04:30 05:53 12:27 16:02 18:51 20:09 4 05.04.2022 Salı 04:28 05:52 12:27 16:02 18:52 20:10 5 06.04.2022 Çarşamba 04:27 05:50 12:27 16:03 18:53 20:11 6 07.04.2022 Perşembe 04:25 05:49 12:26 16:03 18:54 20:12 7 08.04.2022 Cuma 04:23 05:48 12:26 16:03 18:55 20:13 8 09.04.2022 Cumartesi 04:22 05:46 12:26 16:03 18:56 20:15 9 10.04.2022 Pazar 04:20 05:45 12:26 16:04 18:57 20:16 10 11.04.2022 Pazartesi 04:18 05:43 12:25 16:04 18:58 20:17 11 12.04.2022 Salı 04:16 05:42 12:25 16:04 18:58 20:18 12 13.04.2022 Çarşamba 04:15 05:40 12:25 16:04 18:59 20:19 13 14.04.2022 Perşembe 04:13 05:39 12:25 16:05 19:00 20:20 14 15.04.2022 Cuma 04:11 05:37 12:24 16:05 19:01 20:22 15 16.04.2022 Cumartesi 04:10 05:36 12:24 16:05 19:02 20:23 16 17.04.2022 Pazar 04:08 05:35 12:24 16:05 19:03 20:24 17 18.04.2022 Pazartesi 04:06 05:33 12:24 16:05 19:04 20:25 18 19.04.2022 Salı 04:04 05:32 12:23 16:06 19:05 20:27 19 20.04.2022 Çarşamba 04:03 05:31 12:23 16:06 19:06 20:28 20 21.04.2022 Perşembe 04:01 05:29 12:23 16:06 19:07 20:29 21 22.04.2022 Cuma 03:59 05:28 12:23 16:06 19:08 20:30 22 23.04.2022 Cumartesi 03:58 05:27 12:23 16:06 19:09 20:31 23 24.04.2022 Pazar 03:56 05:25 12:22 16:07 19:10 20:33 24 25.04.2022 Pazartesi 03:54 05:24 12:22 16:07 19:10 20:34 25 26.04.2022 Salı 03:53 05:23 12:22 16:07 19:11 20:35 26 27.04.2022 Çarşamba 03:51 05:21 12:22 16:07 19:12 20:37
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:49 05:20 12:22 16:07 19:13 20:38 28 29.04.2022 Cuma 03:48 05:19 12:22 16:08 19:14 20:39 29 30.04.2022 Cumartesi 03:46 05:18 12:21 16:08 19:15 20:40 30 01.05.2022 Pazar 03:45 05:17 12:21 16:08 19:16 20:42
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:54
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