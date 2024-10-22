Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'ın "kuş cenneti"nde alarm! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'ın "kuş cenneti" Kabaklı Göleti alarm veriyor!

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı Kabaklı Göleti, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla ilgililerin görevlerini yapması ile bu sorunların üstesinden geleceğiz. Aksi takdirde biyoçeşitliliğin olmadığı yerlerde insanların yaşamdan verim alabilme imkanı olmayacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı Kabaklı Göleti, alarm veriyor. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz" dedi.

        2

        Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı nadir yerlerden biri olan Kabaklı Göleti, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        3

        Göletin kenarları yosun ve tarım ilaçlarının atıkları ile kaplandı. Gölete gelen kuşlar, temiz olan noktalarda beslenmeye başladı.

        4

        Göletin yüzde 50 oranında su kaybettiğini belirten Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Dicle Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Kabaklı Göleti, son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı suyunun yüzde 50'sini kaybetti" dedi.

        5

        Alanda buharlaşmanın etkisinin de çok büyük olduğuna dikkat çeken Ahmet Kılıç, "Buharlaşma aşırı miktarda ve yağış da maalesef yeterli değildir. Ondan dolayı göletin yarısından fazlasında su artık bulunmuyor. Burada yüzlerce kuş ve bu kuşlara ait binlerce bireyi tespit ettik. Burası deyim yerindeyse bir kuş cennetiydi. Hala kurtarılma şansı var. Fakat tedbir alınması lazım" diye konuştu.

        6

        Çiftçilerin bilinçsiz tarım ilaçları kullanmalarının da önlemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Çevre tarlalarında kullanılan tarım ilaçları gölde maalesef birikim yapıyor ve bunun etkilerini de çekilen video ve resimlerde görüyoruz. Canlıların yaşayabileceği dozun çok üstünde kendini göstermektedir. Maalesef kıyıya da yoğun olarak bu tarım ilaçları ve onlardan kaynaklanan köpük geliyor. Bundan dolayı kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz" şeklinde konuştu.

        7

        Prof. Kılıç, "İlgililerin bu konuda hassasiyet gösterip, gölete su takviyesi yaparlarsa burayı kurtarma şansımız var. Aksi takdirde yalnızca kuşlar açısından değil, biyoçeşitlilik açısından çok önem arz eden Kabaklı Göleti'ni kaybedeceğiz" ifadelerini kullandı.

        8

        Kabaklı Göleti'nin kurtarılması için acilen su takviyesinin yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Her geçen gün kuraklık şiddetlendikçe buna benzer göletleri, dereleri, çayları ve daha büyük su sistemlerini kaybedeceğiz. Bu yüzden ilgililerimizin su biriktirme konusunda çabalara destek vermeleri lazım. Böyle nadide yerlere su takviyesi yapmaları lazım" dedi.

        9
        10

        "El birliğiyle bu sorunun üstesinden gelinebileceği düşünülmektedir" diyen Prof. Ahmet Kılıç, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla ilgililerin görevlerini yapması ile bu sorunların üstesinden geleceğiz. Aksi takdirde biyoçeşitliliğin olmadığı yerlerde insanların yaşamdan verim alabilme imkanı olmayacaktır. Ülkemiz çok farklı habitatları bünyesinde barındırıyor. Maalesef kuraklık bu yerleri olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden bizim de akıl ve bilimle, bilim insanlarının önerdiği çözüm önerilerini yapma durumundayız. Aksi takdirde zor günler bizleri bekliyor" dedi.

        11
        12
        13
        #yerel haberler
        #diyarbakır haberleri
        #kuş cenneti kabaklı göleti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir