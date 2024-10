Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde açıkladılar

Türkiye'nin marka değerini artırmak için üretilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 13'üncü ayağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden, sergilere; tiyatrodan, opera ve bale gösterilerine; söyleşilerden; atölyelere; çocuk etkinliklerinden, dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlikle 20 Ekim'e kadar sürecek.

"Halkın yanında oturmakla yükümlüyüm, sanatçımın ve teknik kadromun yanında oturduğum gibi... Allah, utandırmasın" diyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu; Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un vizyonu doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Dr. Mumcu, festivalin düzenlendiği her şehrin kültür ve sanat vizyonunu artırmasının yanı sıra ekonomisine de büyük katkı sağladığını dile getirdi. Dr. Batuhan Mumcu, festivalin birlik ve beraberliğe sağladığı katkının da ölçülemeyecek kadar fazla olduğunu söyledi.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü / Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi

Selim Terzi, açıklamasında şunları söyledi: Diyarbakır'da üçüncü yılımız, valimizin desteğiyle çok keyifli bir festival yapıyoruz. Bakanlığımıza bağlı kültür - sanat kurumlarıyla bir çıkarma yaptık. Kültür yolu festivali, Beyoğlu’nda başladı ve şu an 16 şehirde, kültür sanat adına her şeyi bulabileceğimiz bir serüven oldu. Türkiye vizyonu adına en büyük marka işlerimizden biri, Uluslararası Festivaller Birliğine girdi, dünyadaki sanatçı katılımı olarak da, yüzölçümü katılımı olarak da dünyanın şu an herhalde en büyük festivali. Biz sadece sanatçılara değil, birçok STK’ya da destek veriyor, onları da buralarda insanlarla buluşturuyoruz. Bugün tüm sanat kurumları ekibimiz burada. Diyarbakır da en önemli destinasyonlarımızdan biri. İlk yıllar çok zorlanmıştık, hatta yapılmasın baskıları görmüştük ama gençlik ve halk büyük destek verdi, arkasında durdu, çok güzel destekler alıyoruz. Burada yapılan festivalin esnafa, turizmciye katkısını gözlemlediğimizde işin doğru yere gittiğini gördük. Otelciler, yüzde 90 doluluk diyor ki, bakan beyin çizdiği vizyon da buydu, ölü sezonda bu doluluk festival için olumlu bir etki.