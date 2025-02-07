Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyarbakır’da kardan kapanan 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

        Diyarbakır’da kardan kapanan 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

        Diyarbakır'ın Kulp ve Hani ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan toplamda 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahalle yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Kulp ve Hani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yolları açıldı.

        Yolların açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, toplamda 129 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Kulp ve Hani
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"