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        Haberler Gündem HT Trend Diyarbakır’da öfkeli kadın kürekle araca saldırdı

        Diyarbakır’da öfkeli kadın kürekle araca saldırdı

        Diyarbakır'da erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen bir kadın elindeki kürekle araca saldırdı. Çevredekilerin de sakinleştiremediği kadının görüntüsü sosyal medyada çokça paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:22
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        Öfkeli ve kürekli
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        Diyarbakır'da öfkeli kadının kürekle bir araca saldırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Ekol TV'nin haberine göre erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen kadın, yolda bulduğu kürekle erkek arkadaşı olduğu sanılan kişinin kullandığı aracın önünü kesti. Elindeki kürekle araca vuran kadını çevredeki vatandaşlar da sakinleştirmekte güçlük çekti.

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