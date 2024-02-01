Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Pişkin kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar

        Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Pişkin kaç yaşındaydı?

        Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak sosyal medyada ün yapan Ramazan Pişkin uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan elim olay sonrasında Ramazan Pişkin hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Pişkin yani Diyarbakırlı Ramazan Hoca kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal medyada yapılan paylaşımlarıyla "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak ün kazanan Ramazan Pişkin, hakkında detaylar merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Ramazan Pişkin namı diğer Diyarbakırlı Ramazan Hoca geçtiğimiz akşam uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Peki, Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar...

        2

        DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA KİMDİR?

        Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye tanınan Ramazan Pişkin 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2015 yılından beri Diyarbakır Ulu Cami'de yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla ünlenen Ramazan Pişkin Diyarbakır halkı tarafından "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınıyordu.

        3

        Diyarbakır Ulu Cami'de bir kadın ziyaretçiye "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum." sözleriyle müdahale etti. Kadın ziyaretçinin "Cinsel Taciz" iddiasıyla açıtığı dava sonrasında 2020 yılında Pişkin hakkında 6 ayda bir muayene olması şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

        4

        Bir süredir İstanbul'da çay ocağı işleten Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakaplı Ramazan Pişkin, uğradığı biçeklı saldırı sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!