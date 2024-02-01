Haberler Gündem Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Pişkin kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar

Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Pişkin kaç yaşındaydı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak sosyal medyada ün yapan Ramazan Pişkin uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan elim olay sonrasında Ramazan Pişkin hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Pişkin yani Diyarbakırlı Ramazan Hoca kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:39 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Sosyal medyada yapılan paylaşımlarıyla "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak ün kazanan Ramazan Pişkin, hakkında detaylar merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Ramazan Pişkin namı diğer Diyarbakırlı Ramazan Hoca geçtiğimiz akşam uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Peki, Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar...

2 Şurada Paylaş!







DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA KİMDİR? Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye tanınan Ramazan Pişkin 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2015 yılından beri Diyarbakır Ulu Cami'de yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla ünlenen Ramazan Pişkin Diyarbakır halkı tarafından "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınıyordu.