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Diyet İrmik Helvası tarifi, nasıl yapılır?

Diyet zamanlarında tatlı isteği her zamankinden daha fazla söz konusu olmaktadır. Özellikle sevilen tatlılar daha çok aranmaktadır. Peki Diyet İrmik Helvası tarifi, nasıl yapılır?

Diyet İrmik Helvası tarifi, nasıl yapılır?

Ağır tatlılar yerine, daha hafif ve az kalorili tatlı alternatiflerini tercih ederek, diyetinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Biz diyet irmik helvası tarifimizde şeker yerine bal kullandık. Hem daha lezzetli, hem de az kalorili bir tatlı oldu.

Diyet İrmik Helvası Malzemeler

1 su bardağı kadar irmik

Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı

2 su bardağı kadar süt

2,5 tatlı kaşığı kadar bal

Üzeri İçin;

Fıstık

Diyet İrmik Helvası Yapılışı

  • Diyet tatlımız için tereyağımızı ocağa alıp, irmiklerimizi kavurmaya başlıyoruz.
  • İrmiklerimiz kavrulurken sütümüzün içerisine balımızı ekleyip, biraz ısıtıyoruz.
  • Isınmış sütümüzü irmiklerimizin üzerine ilave edip, kısık ateşe alıyoruz.
  • İrmik helvamız kıvama gelene kadar pişirip, altını kapatıyoruz. Dinlendirirken üzerine bir bez sarıyoruz.
  • Diyet irmik helvası tarifimiz servis için hazırdır.

Afiyet olsun

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