Diyette çilek yenir mi? Diyette çilek yemek kilo aldırır mı?

DİYETTE ÇİLEK KİLO ALDIRIR MI?

Çilek düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir meyvedir bu nedenle kilo aldırıcı bir etkisi yoktur. Çilek su oranı yüksek bir meyve olup aynı zamanda lif ve antioksidanlar açısından zengindir. 100 gram çilek yaklaşık 30 kalori içerir bu da onu diyet yapan kişiler için ideal bir atıştırmalık yapar. Çilek C vitamini manganez folik asit ve potasyum gibi besin maddeleri sağlar, bu da sağlıklı bir yaşam için önemlidir.

Çileğin kilo aldırıcı etkisi olması onu aşırı miktarda tüketmeniz durumunda olabilir. Herhangi bir besin maddesi gibi aşırı tüketildiğinde çilek de fazla kalori alımına yol açabilir. Ancak bu çileğin tek başına değil başka yüksek kalorili besinlerle birlikte fazla miktarda yenmesinden kaynaklanır.

Ayrıca çilek glisemik indeksi düşük bir meyve olduğu için kan şekerini hızla yükseltmez bu da insülin seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ve yağ depolanmasını engeller. Yani dengeli bir şekilde tüketildiğinde çilek kilo aldırmaz aksine sağlıklı bir diyetin parçası olabilir.

ÇİLEK DİYETTE YENİR Mİ?

Çilek diyetlerde sıkça önerilen bir meyvedir çünkü düşük kalorili besleyici ve lezzetlidir. 100 gram çilek yalnızca yaklaşık 32 kalori içerir. Bu düşük kalori değeri kilo vermek isteyenler için çileği mükemmel bir atıştırmalık haline getirir. Çilek lif açısından zengin bir meyve olup sindirimi destekler uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. 100 gram çilek yaklaşık 2 gram lif içerir ve bu da günlük lif ihtiyacınızın bir kısmını karşılamaya yardımcı olabilir.

Çilek vitamin ve mineral bakımından da zengindir. Özellikle C vitamini içeriğiyle bilinir; 100 gram çilek günlük C vitamini ihtiyacınızın %60’ını karşılayabilir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur antioksidan etkisi gösterir ve cilt sağlığını iyileştirir. Potasyum, folat mangan gibi mineraller de içerir. Bu mineraller vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına kas ve sinir fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlar.

Çilek antioksidanlar bakımından da zengin bir kaynaktır. İçerdiği antosiyaninler flavonoidler ve ellagik asit gibi bileşenler hücresel hasarı önlemeye ve iltihapları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da uzun vadede kalp hastalıkları diyabet gibi sağlık sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Çileğin bir diğer özelliği doğal bir su kaynağı olmasıdır. Yüksek su içeriği sayesinde çilek vücuda sıvı takviyesi yapar ve bu da hidrasyon seviyesini artırmaya yardımcı olur. Yaz aylarında terleme ile kaybedilen sıvıların yerine konmasına yardımcı olabilir. Ayrıca çileğin içerdiği flavonoidler böbrek sağlığını koruma ve idrar yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etme potansiyeline sahiptir. Diyetisyenler çileği düşük kalorili bir tatlı alternatifi olarak salatalara yoğurda veya smoothie'lere eklemeyi önerir. Ancak çilek meyvesinin asidik özellikleri nedeniyle bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Mide asidini artırabilen çilek asidik mide problemi yaşayan kişiler tarafından dikkatlice tüketilmelidir. ÇİLEK DİYETE UYGUN MU? Çilek lezzetli ve sağlıklı bir meyve olduğu için diyet tariflerinde sıklıkla tercih edilir. Şeker oranı düşük lif açısından zengin ve bolca vitamin içeren çilek kilo kontrolü sağlamak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunar. Birkaç çilek diyet tarifi aşağıdaki gibidir. Çilekli Yoğurtlu Smoothie Malzemeler: 1 su bardağı taze çilek

1/2 su bardağı az yağlı yoğurt

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı su veya süt (isteğe bağlı)

Buz küpleri (isteğe bağlı) Çilekleri yıkayıp saplarını ayıkladıktan sonra bir blendera koyun. Üzerine yoğurdu ve isteğe göre su veya süt ekleyin. Eğer tatlı seviyorsanız biraz bal ekleyebilirsiniz. Son olarak buz küpleriyle karıştırıp soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Hem ferahlatıcı hem de doyurucu bir ara öğün olarak tüketilebilir. Çilekli Yulaf Salatası Malzemeler: 1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı süt (tercihen az yağlı)

1/2 su bardağı taze çilek doğranmış

1 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın Yulafı sütle karıştırıp üzerine chia tohumu ve tarçın ekleyin. Yulaf karışımını bir gece buzdolabında bekletin. Sabah karışıma doğranmış çilekleri ekleyin ve karıştırın. Hem pratik hem de sağlıklı bir kahvaltı alternatifi sunar. REKLAM Çilekli Zeytinyağlı Salata Malzemeler: 1 su bardağı çilek doğranmış

1 su bardağı yeşil marul

1/2 su bardağı kırmızı soğan ince doğranmış

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber Marulları ve doğranmış çilekleri bir kaseye alın. Üzerine ince doğranmış soğanları ekleyin. Zeytinyağı limon suyu tuz ve karabiberi bir küçük kapta karıştırıp salatanın üzerine dökün. Hafif ve sağlıklı bir öğün alternatifi olarak çilekli salata diyetler için ideal bir seçenek.