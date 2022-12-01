ÖZEL DERS (YENİ FİLM)

Yayın Tarihi: 16 Aralık 2022

Azra, özel ders adı altında gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Ama yakışıklı yeni komşusu bildiği doğruları unutmasına neden olur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez.