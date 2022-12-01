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Dizi severler dikkat! Netflix Aralık içerikleri açıklandı!

Aralık ayına girilmesiyle birlikte güncel Netflix içeriklerine ilişkin sorgulamalar artarken Netflix heyecanla beklenen aralık ayı takvimini açıklandı. Aralık ayında Netflix'te; Sıcak Kafa, Rise Of Emprires: Ottoman, Emily In Paris, Rıck and Morty gibi yapımlar yer alıyor. İşte detaylar...

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  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    Netflix Türkiye'nin aralık ayı takvimi açıklandı. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller aralık ayı takviminde bulunuyor. Başrollerinde Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı'nın yer aldığı Sıcak Kafa, 3. sezonu ile ekrana gelecek Emıly in Parıs ve merakla beklenen birçok yeni film ve dizi aralık ayında izleyiciyle buluşacak. İşte, 2022 aralık Netflix takvimi ve içerikleri hakkında merak edilenler...
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    RICK AND MORTY: 6. SEZON

    Yayın Tarihi: 1 Aralık 2022

    Parlak zekalı fakat alkolik bilim adamı Rick, başka dünyalara ve alternatif boyutlara çılgın kaçamaklar yaparken huysuz torunu Morty'i de zorla yanında götürür.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    SICAK KAFA (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 2 Aralık 2022

    İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    ÖZEL DERS (YENİ FİLM)

    Yayın Tarihi: 16 Aralık 2022

    Azra, özel ders adı altında gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Ama yakışıklı yeni komşusu bildiği doğruları unutmasına neden olur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    EMILY IN PARIS: 3. SEZON

    Yayın Tarihi: 21 Aralık 2022

    Şikagolu pazarlama yöneticisi Emily Cooper, Paris'te hayallerindeki pozisyonu kapmasının ardından iş, arkadaşlık ve aşkla uğraşırken macera dolu yeni yaşamını kucaklar.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    THE WITCHER: BLOOD ORIGIN (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 25 Aralık 2022

    "The Witcher"da yaşananlardan bin yılı aşkın bir süre önce, bir elf dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakter, güçlü bir imparatorluğa karşı güçlerini birleştirir.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    RİSE OF EMPIRES: OTTOMAN 2. SEZON (BELGESEL)

    Yayın Tarihi: 29 Aralık 2022

    Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    BARDO  (YENİ FİLM)

    Yayın Tarihi: 16 Aralık 2022

    Meşhur bir gazeteci ve belgesel yapımcısı, masal gibi bir içsel yolculuğa çıkarak geçmişi, bugünü ve kimliği ile hesaplaşır.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    GUILLERMO DEL TORO: PİNOKYO  (MÜZİKAL)

    Yayın Tarihi: 9 Aralık 2022

    Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, stop motion tekniğiyle hayata geçirilen bu müzikalde canlanan tahta bir kukla hakkındaki klasik masalı baştan yaratıyor.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    TREASON (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 26 Aralık2022

    Rus bir casusla yeniden bir araya geldikten sonra tüm hayatını sorgulamak zorunda kalan bir MI6 yöneticisinin gelecek vadeden kariyeri aniden düşüşe geçer.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN (YENİ FİLM)

    Yayın Tarihi: 23 Aralık 2022

    Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc, bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dahil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.
  • Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?

    BEYAZ GÜRÜLTÜ (YENİ FİLM)

    Yayın Tarihi: 30 Aralık 2022

    Modern bir Amerikan ailesi, gündelik yaşamın sıradan sorunlarıyla boğuşurken aşk ile ölüm gibi evrensel gizemler ve belirsiz bir dünyada mutluluk ihtimâli üzerine kafa yorar.

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