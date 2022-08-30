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Haberler Televizyon DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayeti ile ilgili merak edilenler
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DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin cinayeti ile ilgili merak edilenler

DJ Mehmet Gezgin Cinayeti nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da konu edilen olay kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, DJ Mehmet Gezgin kimdir? DJ Gezgin neden ve kimler tarafından öldürüldü. İşte merak edilenler...

DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayeti ile ilgili merak edilenler

Dj Gezgin olayı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Dj Gezgin olayı ile ilgili bir araya getirdik...

DJ GEZGİN KİMDİR, DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon DJ Gezgin cinayetiyle başladı. DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor.

Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.

Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar...

Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

Müge Anlı, Mehmet Karahan evdeyken Fatma Karadağ'ın e-nabız kayıtlarında hastanede olduğunu açıkladı. Fatma Karadağ, kardeşinin ölüm gününde hastanede olmadığını söyledi.

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