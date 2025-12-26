Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel DMM: MHRS randevusuna gitmeyene ceza yok | Son dakika haberleri

        DMM: MHRS randevusuna gitmeyene ceza yok

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:20 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        DMM: MHRS randevusuna gitmeyene ceza yok
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DMM'nin NSosyal hesabından, çeşitli mecralarda yer alan söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar, Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir. Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (http://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir. Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek a

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu