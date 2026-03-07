DMM’den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerle bağlantılı şekilde sosyal medyada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve Azerbaycan’ı hedef alan maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içerikli paylaşımların arttığını duyurdu. Açıklamada, iki ülkenin “sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle” birbirine bağlı olduğunun altı çizildi.

"TEK MİLLET-İKİ DEVLET"

DMM, Türkiye ile Azerbaycan’ın geçmişte de birçok sınamayı başarıyla atlattığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde yürütülen ikili ilişkilerin her düzeyde “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla sürdüğünü belirtti.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Açıklamada, kamuoyunun iki ülke arasındaki kardeşliğe zarar verebilecek söylem, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması istendi. Kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması yönünde çağrı yapıldı.

GÜVENİLİR KAYNAKLAR

DMM, dezenformasyonla mücadelenin etkin yürütülmesi için doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmaması ve güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.