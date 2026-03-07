Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi DMM’den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon uyarısı | Dış Haberler

        DMM’den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon uyarısı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerdeki bölgesel gelişmelerle bağlantılı olarak sosyal medyada Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokatif içeriklerin arttığını bildirdi. Merkez, "Tek Millet, İki Devlet" vurgusuyla kamuoyunu resmi açıklamaları esas almaya çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 18:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Azerbaycan'a dezenformasyon uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerle bağlantılı şekilde sosyal medyada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve Azerbaycan’ı hedef alan maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içerikli paylaşımların arttığını duyurdu. Açıklamada, iki ülkenin “sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle” birbirine bağlı olduğunun altı çizildi.

        "TEK MİLLET-İKİ DEVLET"

        DMM, Türkiye ile Azerbaycan’ın geçmişte de birçok sınamayı başarıyla atlattığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde yürütülen ikili ilişkilerin her düzeyde “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla sürdüğünü belirtti.

        KAMUOYUNA ÇAĞRI

        Açıklamada, kamuoyunun iki ülke arasındaki kardeşliğe zarar verebilecek söylem, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması istendi. Kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması yönünde çağrı yapıldı.

        GÜVENİLİR KAYNAKLAR

        DMM, dezenformasyonla mücadelenin etkin yürütülmesi için doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmaması ve güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatına geldiği Antalya'da öldü

        Antalya'da özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), ardından yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.    

        #Türkiye-Azerbayc
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı