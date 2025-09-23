Doğa Koleji öğrencileri, TEKNOFEST 2025’te Türkiye üçüncüsü oldu

BioMechanics takımının geliştirdiği “ExoShoulder”, omuz sakatlıklarının tedavisinde fizyoterapistlere dijital destek sunan, yapay zekâ tabanlı bir rehabilitasyon cihazı. Omuz hareketlerini analiz ederek kullanıcıya özel egzersiz programları öneren cihaz, hem sporcuların hem de tedavi sürecindeki hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Altı aylık yoğun bir AR-GE sürecinde tamamen öğrenciler tarafından tasarlanan proje, uzman doktorların onayından geçerek sağlık alanında umut vadeden teknolojiler arasında gösterildi.

ÖĞRENCİLER GURUR VE MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

Takım; 7. sınıf öğrencileri Sare Erkonak, Duru Naz Hazır, Metehan Ata Doğan, misafir öğrenci Mert Yıldız ve Kodlama & Robotik Öğretmeni Muhammed Emin Uçar danışmanlığında yarışmaya katıldı.

Takım kaptanı Sare Erkonak, elde edilen derecenin mutluluklarını katladığını şu sözlerle ifade etti:

“Büyükannemin yaşadığı hareket kısıtlılığı bizi bu projeyi geliştirmeye yönlendirdi. Bugün Türkiye üçüncüsü olmak bizler için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz bir mutluluk. Arkadaşlarımla birlikte hem okulumuzu hem İzmir’i en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu süreç bize bilimin gücünü bir kez daha gösterdi.”

Doğa Koleji Genel Müdürü Gökhan Alpözü, bu önemli başarının Doğa Koleji vizyonunu pekiştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Öncelikle tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin TEKNOFEST gibi ulusal ölçekte milyonların takip ettiği bir platformda elde ettiği üçüncülük, Doğa Koleji'nin teknoloji ve inovasyona verdiği değerin güçlü bir yansımasıdır. Bu derece yalnızca bir ödül değil; ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç liderlerin yetiştiğinin somut kanıtıdır. Öğrencilerimizin hayallerini teknolojiye dönüştürerek ülkemize değer katmaları, bizim için en büyük motivasyondur." BİLİMSEL EĞİTİMİN GÜCÜ BİR KEZ DAHA KANITLANDI Bu başarı, Doğa Kolejinin öğrencilerine kazandırdığı bilimsel düşünme, yaratıcılık, araştırma ve toplumsal fayda odaklı üretim becerilerinin güçlü bir göstergesi oldu. Kodlama, robotik, yapay zekâ ve biyoteknoloji alanlarında sunduğu altyapı sayesinde öğrencilerini geleceğin bilim insanları olarak yetiştiren Doğa Koleji, bilimsel eğitimin gücünü bir kez daha kanıtladı. Doğa Koleji Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise şu değerlendirmede bulundu: