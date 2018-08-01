İki hafta önce Piraye ve Rutkay Kerim adını verdiği ikizlerini kucağına alan Doğa Rutkay, yürüyüşleriyle başladı. Önceki gün çocuklarını gezdirmeye çıkaran ünlü oyuncu o anı sosyal medya hesabından paylaştı. Habertürk'ün haberine göre Rutkay, ikizleriyle neler yaşadığını, "Artık yalnız yürümüyorum. Bir başıma dolaşmalara son. Ninniler, laf anlatmalar, muhteşem sesimle şarkılar falan" diyerek anlattı.

İkiz bebeklerin Güldür Güldür Show'da çalıştıklarını da ifade eden ünlü oyuncu, "7.5 ay 'Güldür Güldür Show'da çalıştılar. Bol gürültüye alışıklar. 'Her Şey Bu Masada'yı benimle beraber sundular. Bu bebeler insanlara ve bol gürültüye alışık" şeklinde konuştu.

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