Doğa Rutkay şu mesajı paylaştı:

"O kafasına renkli çiçekler takanda benim, yorgunluktan bir bardak çayını koyamayan da..

O her saniye kahkaha atmasını seven de benim, işlerim yolunda gitmediğinde suratında gemiler batan da.

O sana hep aynı özveriyle bakan da benim, bazen sıkışıp bencilce davranan da.

Sana özenli görünmek için ojeler süren de benim,hamilelik sürecinde neye benzediğini unutan da.

O güçlü,sabırlı,her sorunu halletmeye çalışan da benim,aklım gidik olduğunda çaresizce senin eve gelmeni bekleyen de.

Ne zor ne karmaşık günler de bana gösterdiğin anlayış,şefkat ve özveriyle bi çok zorluğu aştım inan.

Hele son 13 ay için ne desem eksik güdük kalır...

Bana hep sevildiğimi, her türlü topallamamda,çaresizliğimde,beceriksizliğimde yanımda olduğunu hissettirdiğin için teşekkürler!

Ben bu gazla daha neler yaparım.

5.senemiz de bitti.

Rutkay Kerim ve Piraye ile bir ömür bir yastıkta inşallah!

Seni seviyorum!"