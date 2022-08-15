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Doğaç Yıldız kız kardeşini paylaştı

Doğaç Yıldız, kız kardeşi Aleyna'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir mesajla kutladı. Yıldız, kardeşine "Adımlarına ortak olmak ve gurur duymak ne harika!" sözleriyle seslendi

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  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    2006-2008 yılları arasında ekrana gelen 'İki Aile' dizisinde canlandırdığı 'Efe' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Doğan Yıldız, kız kardeşi Aleyna'nın doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kutladı.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Kız kardeşiyle çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını yayınlayan 30 yaşındaki oyuncu, duygusal bir not düştü.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    "GÜLÜŞLERİN EKSİK OLMASIN"

    Yıldız, kız kardeşine "Abiliği öğrenmek, yoldaş, sırdaş olmak ne şans. Adımlarına ortak olmak ve çoğu zaman uzaktan bakıp gurur duymak ne harika. Gülünce gözleri kaybolan güzeller güzelim. Gülüşlerin eksik olmasın. İyi ki doğdun..." sözleriyle seslendi.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Son olarak final yapan 'Sefirin Kızı' adlı diziyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşılmıştı. Ağabey ve kardeşin birbirine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Türk sinemasının efsane ismi Bilal İnci’nin torunları olan Ayça ve Ayçin İnci de ünlü kardeşlerden. Ayça, Ayçin’den 2 yaş büyük. İkisi de kamera önünde başarılarıyla söz ediyorlar.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi de kendisi gibi ünlü bir isim. Senarist ve yazar Can Yılmaz'ın; dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede imzası bulunuyor.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimleri Ahmet Uğurlu ve Mustafa Uğurlu da kardeş olan isimlerden.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Mustafa Ceceli ile kardeşi Sinan Ceceli de ağabeyinin izinden giderek müzisyenliğe adım attı.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında gösterilen Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncu.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez ise müzisyen.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Ekranların başarılı iki ismi Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz da kardeş olan ünlüler arasında. Zaman zaman aynı projelerde de yer alıyorlar.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Ekranların 3 başarılı ismi Esra Akkaya, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya ünlü kardeşlerden.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Nil Karaibrahimgil'in ablası Işıl Mete.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Seda Bakan ve ağabeyi Kaan Bakan.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Şarkıcı Derya Uluğ ile ablası Hülya Uluğ.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile kardeşi Suhan Samyeli.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile kardeşi Merve Helvacıoğlu.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu Emre Karayel ile kardeşi Cenk Karayel.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Şeyma Subaşı ve kız kardeşi Kübra Açıl.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    İrem Derici ile kardeşi Cemre Derici.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay ile kardeşi Tuğtekin Yeşilçay.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Azra Akın ile kardeşi Doruk Akın.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Amine Gülşe ile ağabeyi Şahan Gülşe.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Öykü Karayel ile ikizi Ezgi Karayel.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Kaan Urgancıoğlu ile Can Urgancıoğlu.
  • Doğaç Yıldız kız kardeşi Aleyna Yıldız'ı paylaştı: Adımlarına ortak olmak harika! - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz.

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