Doğal gaz çalışmasında patlama: 1 yaralı
Bursa'da, doğal gaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada 21 yaşındaki işçi Mehmet E., yaralandı
Giriş: 28.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:05
Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında doğal gaz çalışması sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.
Patlamada, işçilerden Mehmet E. yaralandı. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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