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Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Doğalgaza zam mı geldi? Sorusu araştırması gündeme geldi. Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Aylık olarak hesaplanan doğalgaz fiyat tarifelerinin haziran ayı fiyat tarifesi açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • 01
    Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Haziran tarifesi ile doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğlagaz zammı ne kadar oldu?

    BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre konut tüketicileri, sanayi aboneleri ve elektrik üretimi amaçlı tarifeye göre haziran ayının doğalgaz tarifeleri belli oldu. Peki, Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Haziran tarifesi ile doğalgaza ne kadar zam geldi? İşte Haziran ayı doğalgaz tarifesi hakkında merak edilenler...
  • 02
    Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Haziran tarifesi ile doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğlagaz zammı ne kadar oldu?

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
  • 03
    Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Haziran tarifesi ile doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğlagaz zammı ne kadar oldu?

    DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?

    Konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30,

    Sanayi abonelerine yüzde 40,

    Elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı.

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