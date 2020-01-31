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Ferdi Durdu’nun haberine göre, 24 Oca Cuma günü saat 2.55'te Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İlçe meydanında 20.55’te kalan saat ise depremin acı izlerini herkese gösteriyor. Deprem sonucu Doğanyol'da enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken, 29'u metruk olmak üzere 128 konut yıkıldı. İlçede, 413 konutun ağır, 131 konutun ise az hasarlı olduğu tespit edildi. İlçe merkezinde deprem anında hasar gören saat kulesindeki saatler yere düşerken, tam o felaket anında durdukları görüldü.