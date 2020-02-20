Doğduğun Ev Kaderindir son bölümü TV8 ekranlarında yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölümünde, Zeynep ile Mehdi arasındaki aşk büyüyor. Ekrem ile Mehdi'nin arasında ise yeni bir kriz daha oluşuyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Mehdi ve Zeynep arasındaki aşk alevlenirken, Ekrem'in herkesten sakladığı sırrını öğrenen Mehdi'nin yeni hamlesinin ne olacağı merak konusu.
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