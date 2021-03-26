Doğu'da 4 il için yoğun kar uyarısı

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Van ve Hakkari'de 6, Muş'ta 4, Bitlis'te 1 derece tahmin ediliyor.

Van'ın güneyi ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara ve ​​​​​​​yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.