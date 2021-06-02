Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Önceleri Sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yaparak sözlük sitelerinin dikkatini çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.

2020 yılı Ocak ayında TRT1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adlı ilk Televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı.[8] Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki "Doğu" adlı dizide oynuyor. Aynı yıl Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.