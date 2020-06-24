Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ile zabıta ekiplerinin, şehrin işlek alanlarında maske denetimi devam ediyor.

- Düzce

Düzce'de polis ekipleri, kent genelinde maske denetimi yaptı. Kentin en işlek yerlerinden İstanbul Caddesi'ndeki denetimlerde, maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesildi.

Düzce Belediyesi de tedbirler kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan anonslarla vatandaşların koronavirüsle mücadeleye etkin bir şekilde devam etmeleri çağrısında bulunuluyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart'tan itibaren salgın nedeniyle evde kalan vatandaşlara, online psikolojik destek sunuldu.

Online sunulan hizmetle uzmanlar aracılığıyla vatandaşların ruh ve beden sağlığını koruyacak yönlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşların kaygı, evde vakit geçirme, depresyon belirtileri ve bu belirtilere karşı mücadele konusundaki soruları, psikologlar tarafından cevaplandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi psikologları, yaşanan bu süreçte sınav hazırlığında olan ve salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan öğrencilere, aile içi iletişim ve sınav kaygısı konusunda destek verdi.

Öğrencilere, bu süreçte uyku düzenlerinin bozulmaması gerektiği vurgulandı ve hareket alanı oluşturularak spora yönlendirildi.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, vatandaşın kontrollü sosyal hayatı yanlış anlamaması gerektiğini ifade ederek, tedbirleri elden bırakmadan belirlenen kurallara uyulmasını istedi.

Karabük'te, "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden faaliyet göstermeye başlayan lokanta, restoran, kafe, fast food işletmeleri, market, süper market ve bakkallar, kahvehane ve çay ocakları, pastahane ve tatlıcılar, berber, kuaför ve güzellik salonları, oteller ve konaklama tesisleri, taşımacılık sektörü, alışveriş merkezleri ve mağazalar, sosyal yaşam alanları, kent içi ulaşım araçları, anaokulu kreş ve eğitim merkezleri, ofis oto servis ve madencilik işletmeleri; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve diğer müdürlüklerden oluşan ekiplerce denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde işletme sahiplerine ve çalışanlarına yeni normalleşme süresince müşterileriyle sosyal mesafelerini korumaları, müşterilerin maskesiz iş yerlerine alınmaması, işçilerin ise çalışma alanlarında sürekli olarak eldiven ve maske takmaları konusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan çalışma rehberine göre bilgilendirmede bulunuldu.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri de çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

- Bolu

Bolu'da tedbirler kapsamında, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda polis ve bekçiler, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor. Maskesi olamayanlara 900 lira para cezası kesiliyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler ise kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

,Ahmet Özler,Mehmet Emin Gürbüz,Şengül Azbay,Ömer Faruk Cebeci,Yavuz Emrah Sever