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HaberlerKültür-Sanat
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Doğukan Manço'dan #evdekal partisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü sebebiyle sağılığımızı korumak için evde kaldığımız bu günlerde DJ ve prodüktör Doğukan Manço dün gece evinin kapılarını Instagram hesabından takipçilerine açtı

Doğukan Manço

Geçirdiğimiz zor günlerde karşılıklı moral bulmak için set başına geçen Doğukan Manço, "İlk yayınım, teknik detayları test etmiş olduk, ev halimizle evleri biraz renklendirmek istedim, çok güzeldi. Yüzümüz güldü. Müzik hepimizin moraline iyi geliyor. Solist arkadaşlarım da şahane yayınlar yapıyor. Ben de sahneyi çok özledim ama sağlığımız için evde kalmaya devam. Şimdilik evdeki sahnedeyiz" diyerek performanslarına instagram Doğukan Manço hesabından devam edeceğini de ekledi.

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