Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! 2026 doğum izni düzenlemesinde son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Yakın dönemde yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme kapsamında, anneler doğum öncesi ve sonrası izinlerini daha esnek bir takvime göre kullanabilecek. İşte, 2026 doğum izni düzenlemesi detayları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesi, babalık izninin ise 10 gün olarak uygulanması hedefleniyor. Bu adımla, ebeveynlerin doğum sonrası döneme daha aktif şekilde dahil olması amaçlanıyor. Yıl içerisinde yürürlüğe girmesi planlanan doğum izni düzenlemesinden halihazırda izinde olan anneler de yararlanacak. İşte, doğum izni düzenlemesine dair son durum
2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.
Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.
Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.
2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?
Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.
YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.
Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.