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        Haberler Bilgi Gündem Doğum yardımı başvuruları başladı mı, çocuk başına ne kadar süreyle kaç tl veriliyor, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

        E-devlet doğum yardımı başvuru ekranı: Çocuk başına kaç TL destek veriliyor?

        Doğum yardımı başvurularının başlamasıyla birlikte birçok aile bu destekten nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerli olan bu yardım kapsamında, ödemeler çocuk başına belirlenen tutarlarda yapılacak. Başvuru yapmak isteyen aileler, e-Devlet sistemi üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, doğum yardımıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:06
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı doğum yardımı başvurularının başladığını duyurdu. Yeni uygulamaya göre, ilk çocuk için ailelere tek seferlik ödeme yapılacak, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise ailelere 60 ay boyunca ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı almak isteyen aileler başvurularını nereye yapmalı? İşte, 2025 doğum yardımıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler…

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        DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

        "Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

        “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.

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