Doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor! 2025 Temmuz doğum yardımı hesaplara geçti mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025'te hayata geçirilen uygulama çerçevesinde; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre; Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaba geçecek. Peki, Temmuz doğum yardım ödemesi yattı mı, son durum nedir? İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da birçok ailenin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ebeveynler, bu ayki ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceğini sorgularken, konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Göktaş, Temmuz doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz bugün hesaba geçeceğini açıkladı. Peki, ödemeler hesaba geçti mi? İşte, detaylar...
TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hesaba geçeceğini açıkladı. Ancak Bakanlık, ödemelerin hesaba geçtiğine dair bir açıklama yapmadı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.