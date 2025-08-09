Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan doğum yardımı desteği, Ağustos ayında da çocuklu ailelerin gündeminde. Devletin sağladığı bu destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay süresince aylık 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...
Bu yıl Aile Yılı kapsamında başlatılan doğum yardımı uygulaması, ebeveynlere maddi destek sağlamayı sürdürüyor. Program çerçevesinde ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuk için 1500 TL, üçüncü çocuk için ise 5 bin TL olmak üzere 60 ay boyunca ödeme öngörüyor. Ağustos ayı ödemelerini bekleyen aileler, desteklerin hesaplara geçeceği tarihi merak ediyor. İşte güncel bilgiler...
AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 31 Temmuz'da yatmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.