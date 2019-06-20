Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı resmi tören sırasında titremesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Merkel'in tören sırasında şiddetli bir şekilde titrediği ve dudaklarını ısırdığı, marşların okunmasının ardından normal bir şekilde yürüdüğü gözlenmişti.

Merkel yaptığı açıklamada susuz kaldığı için titrediğini belirterek, "Üç bardak su içtim, titrememin nedeni buydu" açıklamasını yapmıştı. Zelensky de Merkel'in sağlığıyla ilgili endişelenecek bir durum olmadığını ifade etmişti.

Ancak birçok kişi Merkel'in açıklamasını kabul etmemiş ve titremenin bir hastalık belirtisi olabileceğini iddia etmişti.

Londra'da pratisyen doktor Mike Fitzpatrick konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" dedi.

Fitzpatrick, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel'in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söyledi.