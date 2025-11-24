Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Günün konsepti bıçaklar oldu. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Kasım Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 24.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:24
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Murat Can mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Özkan olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef kim kazandı? 24 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sezer, haftanın ilk eleme adayı olarak Mert'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Ayla oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

        MAVİ TAKIM:

        Murat Can (Kaptan)

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        Mert

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Özkan (Kaptan)

        Gizem

        Sümeyye

        Barış

        Hakan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Furkan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

