Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi alımı: Kadro dağılımı ve başvuru tarihleri nedir?
Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Denizcilik, Diş Hekimliği, Edebiyat ve Fen Fakülteleri gibi birçok farklı alanda alınacak öğretim üyeleri için başvurular başladı. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi alımı detayları...
Dokuz Eylül Üniversitesi birçok fakülteye öğretim üyesi alacağını duyurdu. 158 kişinin istihdam edileceği üniversitede, pozisyona göre adaylardan doçent, profesör veya doktor uzmanlığı aranıyor. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi iş ilanı hakkında tüm merak edilen detaylar...
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 158 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI GÖREV DAĞILIMI
158 öğretim üyesinin alanacağı fakülteler şu şekilde;
Denizcilik, Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Spor Bilimleri, Tıp, Turizm, Veteriner, Konservatuar Fakülteleri ile meslek yüksekokulları.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 158 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları 29 Haziran'da başladı ve 16 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 158 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?
Üniversite Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversite web sayfasında bulunmaktadır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.