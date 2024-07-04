Dokuz Eylül Üniversitesi birçok fakülteye öğretim üyesi alacağını duyurdu. 158 kişinin istihdam edileceği üniversitede, pozisyona göre adaylardan doçent, profesör veya doktor uzmanlığı aranıyor. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi iş ilanı hakkında tüm merak edilen detaylar...