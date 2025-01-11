Karsu, 30 yıl önceki intikamını aldı

Piyanist ve besteci Karsu Dönmez, geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile hayatını birleştirmiş ve kısa bir süre sonra bir erkek bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Sosyal medyada hamilelik süreci ve verdiği konserlerle ilgili paylaşımlar yapan Karsu, bu kez 30 yıl öncesine ait bir anısını takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, 5 yaşındaki haline ait fotoğraflarını da eklediği esprili bir video yayımladı. REKLAM Karsu, yıllar önce bale eğitimi aldığı dönemde sahneye çıkmanın hayalini kurduğunu, ancak kendisine 'ağaç rolü' verildiğini belirtti. Çocukken yaşadığı bu deneyimi 'intikam konseri' olarak nitelendiren Karsu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;