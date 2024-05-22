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        Dolandırıcıların oyununu taksici bozdu: "4 bin TL'sini al, kalanı getir"

        Şırnak'ta kendisini 'hakim' olarak tanıtan şüpheli, kuyumcuyu 180 bin TL dolandırıp parayı Adana'da bir taksici üzerinden almak istedi. Polisin bu tür olaylara yönelik uyarıları aklına gelen taksici, polisle iş birliği yaparak dolandırıcıların oyununu bozdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:54
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        Şırnak'ta dolandırıcıların oyunu Adana'da taksicilik yapan Murat Polat bozdu.

        İddiaya göre, kendisini Şırnak Adliyesi'nde görevli hakim olarak tanıtan şüpheli, kentte kuyumculuk yapan S.İ.'ye annesinin rahatsız olduğunu, acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Elinde 180 bin TL'lik altın bulunduğunu söyleyen şüpheli, kuyumcuya "Siz eleman gönderip altınları teslim alın parayı da hemen vereceğim IBAN'a atın" dedi.

        Şüpheli bu sırada da Adana'da taksicilik yapan Murat Polat'ı (45) arayarak, Mersin Şehir Hastanesi'nden ilaç alınıp Adana'ya getirmesi için ne kadar taksi ücreti alacağını sordu. Polat, 4 bin TL ücret tutacağını belirtti.

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        Şüpheliler anlaşmayı kabul ederek taksiciden IBAN istedi. Taksicinin verdiği IBAN'ı da kuyumcuya verdi.

        İş yeri sahibi S.İ. duruma inanarak 180 bin TL parayı kendisini arayan ve hakim sandığı kişinin hesabı sanarak taksicinin hesabına gönderdi. Kuyumcuda çalışan kişi altınları almaya gittiğinde dolandırdıklarını anladı.

         

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        Kuyumcuyu dolandıran şüpheliler, Adana'da taksici olarak çalışan Murat Polat'a kendilerini 'eczacı' olarak tanıttı. Polat'a gelemeyeceklerini beyan ederek hesabına 180 bin TL gönderdiklerini belirten dolandırıcılar, "İçerisinden 4 bin TL'sini al geri kalanı da Mersin'den ilaçları aldıktan sonra vereceğimiz hesaba yatır" dedi.

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        DOLANDIRICILARIN OYUNUNU TAKSİCİ BOZDU

        Filmlere konu olan 'Sazan sarmalı' yöntemini uygulayan dolandırıcıların oyununu ise taksici Polat bozdu. Polat, kendisine yüklü miktarda para yatınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin uyarıları aklına geldi. Bir vatandaşın dolandırıldığını düşünerek hemen parayı çekip polise giden Polat, parayı polise teslim etti. Polis yaptığı tahkikatın ardından Şırnak'taki kuyumcu S.İ.'ye parasını yatırdı. Şırnak polisi de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        TAKSİCİ KUYUMCUNUN 180 BİN LİRASINI KURTARDI

        Taksici Polat, ekiplerin daha önce bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardığını ve bu nedenle dolandırıcılığı önlediğini belirterek, "Bize daha önce asayişten dolandırıcılık masasından devamlı uyarı mesajları geliyordu. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyorlardı. Bu aklıma geldi ve dolandırıcıları hiç dinlemedim. Çünkü daha önce gelen mesajlardan dolayı karakolumuza durumu izah ettik oradan da aynı şekilde emniyetteki dolandırıcılık masasına geldik ve buradaki arkadaşlarımız aynı şekilde yardımcı oldular bize. Paranın asıl sahibi Cizre'de kuyumcu bir arkadaşmış. Onları dolandırmışlar ve bizim hesabımızı kullanmışlar. Bizim de buradaki amacımız bir başka insanın daha canı yanmasın. O açıdan biz de getirdik teslim ettik. Meslektaşlarımızın hepsine uyarımız var. Bu tür şeylere inanmasınlar. Zaten günübirlik mesajlar da geliyor bize dolandırıcılık şubeden. Direkt emniyete müracaat etmeleri, başkasının hesabına kesinlikle para atmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

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        #taksici
        #dolandırıcılık
        #şırnak
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