Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 15 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.

Kasım ayı başında 8.50 üzerini gören dolar/TL, bu ay yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi 7.02 seviyesinde.

Dolar/TL, 15 Şubat gününe 7.02'den el değiştirerek başladıktan sonra 6.9470 TL'ye kadar indi ve 5 Ağustos'tan bu yana ilk kez 7 TL'nin altına düştü. Euro 8.50 bandında. Gram altın fiyatı ise 411 TL'de.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

15 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,4301 TL'den, en yüksek 8,5344 TL'den işlem gördü. Dolar gibi Euro kurunda da düşüş olması dikkat çekti.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL