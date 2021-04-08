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Dolar, Euro ne kadar? 8 Nisan Dolar ve Euro'da son durum ne? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?

TCMB başkanı değişikliğinden beri yukarı yönlü hareket eden Dolar kuru TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 8,10 TL'ye gerilese de sonrasında yine 8,15'e çıkmıştı. Ekonomi piyasalarının ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların ilgiyle takip ettiği döviz kurlarında son durum nedir? 8 Nisan Euro, Dolar kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 8 Nisan döviz fiyatlarında son durum

Dolar, Euro ne kadar? 8 Nisan Dolar ve Euro'da son durum ne? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aşağı yönlü hareket etmeye başlayan Dolar ve Euro gündemde. 8 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 8 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL 8.10 - 8.20 aralığındaki hareketini sürdürürken piyasalarda enflasyonun yaklaşık iki yılın zirvesine yükselmesinin ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına kadar küresel piyasalar odaklı bir seyir bekleniyor.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla geçen hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i küresel piyasalardaki olumlu seyir nedeniyle 10 bp civarında gerileyerek 435 seviyesine indi

8 Nisan sabahı dolar kuru 8.16 seviyesinde, euro 9.70 TL'de.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bununla birlikte enflasyon tahminleri yukarı, büyüme ise aşağı yönlü revize ediliyor. Tüketici yıllık enflasyonu yüzde 16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyelere yükselirken, TCMB'nin enflasyondaki yükselişe dair söylem ve eylemleri yakından izleniyor.

Ekonomistler yeni bir kur etkisi olmadığı senaryoda Nisan'da enflasyonun yılın en yüksek seviyesini göreceğini, sonrasında ise yıl sonuna doğru düşüşe geçeceğini öngörüyordu. Ancak kurdaki artış nedeniyle beklentiler yukarı yönlü revize ediliyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu demeçlerinde enflasyon hedefine bağlı olunduğunu ve sıkı para politikası gerekliliğine dikkat çekmişti.

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