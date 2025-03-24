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        Haberler Ekonomi Para Dolar, Euro ve altında son durum ne - Para Haberleri

        Dolar, Euro ve altın haftaya nasıl başladı?

        Ekrem İmamoğlu hakkında Pazar günü tutuklama kararının çıkması ve İBB Başkanı olarak görevden alınmasının ardından bugün Dolar/TL 38 TL ile haftaya giriş yaparken, Euro/TL ise 41.15 TL seviyesinde işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 07:47
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        Dolar, Euro ve altında son durum
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        İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası geçtiğimiz haftalarda sabah kurlarda yükselişler yaşanmıştı.

        Ekrem İmamoğlu hakkında Pazar günü tutuklama kararın çıkmasının ardından ise bugün Dolar/TL paritesi TSİ 07:20 itibarıyla 38 TL ile haftaya giriş yaparken, Euro/TL 41.15 TL'den işlem görüyor.

        Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,35'lik yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 3694 TL'den işlem görüyor.

        BAKAN ŞİMŞEK VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN MESAJLAR

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün açıklamasında ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de istifa edeceği iddialarına yönelik "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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