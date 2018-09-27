ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından 6.05 seviyesine dek çekilen Dolar/TL bu sabah 6,11 TL seviyesinden güne başladı. Fed, dün akşam politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan yükseltmiş, faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine dek çekilmişti.



DESTEKLEYİCİ PARA POLİTİKASININ SONU GELDİ



Fed dün gece açıkladığı para politikası kararına göre politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına

yükseltti. Merkez bankasının karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.

ARALIKTA BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR

Aralık ayında bir faiz artışı daha öngören Fed, gelecek yıl üç, 2020'de ise bir artış bekliyor. Buna göre politika faizi

tahmini nötr faiz oranının yaklaşık 0.5 puan üzerinde yüzde 3.4 seviyesine çıkacak. Faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi ne desteklediği ne de sınırladığı seviyeye nötr faiz oranı deniyor.

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