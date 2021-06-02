Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT'de katıldığı programda "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Ardından dolar yükseldi.
DOLAR KAÇ TL?
Piyasalar bu açıklamayı faiz indiriminin işareti olarak kabul etti. Açıklama öncesi 8.53 seviyesinde bulunan dolar/TL açıklamanın ardından 8.80'i gördü.
Dolar yeni güne ise 8.63 liradan başladı.
Öğleden sonra ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin kalkması gerektiğini söyledi.
Bu açıklamaların ardından dolar 8.60 liranın altını gördü.
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