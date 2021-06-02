Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDöviz
ABONE OL

Dolar kaç TL? Dolar neden yükseldi?

Dolar neden yükseldi? Dolar/TL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından yükseldi. Dolar dün gece 8.80'i gördü ardından sabah saatlerinde düşüş gözlendi. Dolar kaç TL? İşte dolar fiyatlarında son durum...

Dolar kaç TL? Dolar neden yükseldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT'de katıldığı programda "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Ardından dolar yükseldi.

DOLAR KAÇ TL?

Piyasalar bu açıklamayı faiz indiriminin işareti olarak kabul etti. Açıklama öncesi 8.53 seviyesinde bulunan dolar/TL açıklamanın ardından 8.80'i gördü.

Dolar yeni güne ise 8.63 liradan başladı.

Öğleden sonra ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin kalkması gerektiğini söyledi.

Bu açıklamaların ardından dolar 8.60 liranın altını gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı
DÖVİZFinans dışı firmaların döviz açığı arttı
Dolarda rekor sonrası son durum
DÖVİZDolarda 'faiz' dalgalanması
Dolar yükselişe geçti
DÖVİZDolarda yükseliş
Dolarda son durum
DÖVİZDolarda düşüş
Dolar son dakika! Dolarda tarihi rekor- 28 Mayıs döviz kuru haberler
DÖVİZDolar tarihi zirvesinde
Dolar/TL 8.50'yi aştı
DÖVİZDolar/TL 8.50'yi aştı
Dolarda son durum! Dolar dalgalı, euro rekor yeniliyor - 26 Mayıs döviz kuru
DÖVİZDolar dalgalı, euro zirve yeniliyor
Dolar son dakika! Euro rekor kırdı - 25 Mayıs 2021 dolar ve euro kuru
DÖVİZEuro/TL tüm zamanların zirvesinde
Dolarda son durum! Dolarda son durum - 24 Mayıs döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son dakika! Dolarda gözler Fed'de - 21 Mayıs 2021 dolar kuru
DÖVİZDolarda gözler Fed'de