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Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın önceki hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağına ilişkin söylemlerinin ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inen doların yöne yeniden yukarı döndü ve 7.20 lirayı da aştı. Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 7.0712 lira ve en yüksek 7.2497 lirayı gördükten sonra, 7.23 - 7.24 lira aralığında, euro en düşük 8.5921 lira ve en yüksek 8.8000 lirayı gördükten sonra, 8.77- 8.78 lira aralığında, sterlin en düşük 10.0193 lira ve en yüksek 10.2366 lirayı gördükten sonra 10.21 - 10.22 lira aralığında hareket ediyordu.

DOLAR KAÇ TL?


DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9'a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle 7.05 seviyesini aşmıştı.

Fed Başkanı Powell dünkü kritik sunumunda federal fon oranının mevcut destekleyici hedef aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi.

24 Şubat gecesi dolar/TL 7.10 üzerini görse de kur sabah saatlerinde 7.08 seviyesinde başladı ancak zorunluk karşılıkların artırılması sonrası kurda yukarı yönlü hareket yaşanarak 7.24 seviyesi görüldü.

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