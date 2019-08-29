Dolar karşısında TL dün gelişen ülke paraları arasında en iyi performansı gösteren para birimi oldu ve hafta başında gördüğü 6.40 zirvesinden kademeli olarak 5.80 altına geriledi.

Piyasalarda ticaret savaşı ve Brexit kaynaklı riskler ağırlığını korurken, içerideki sınırlı haber akışı nedeniyle uzmanlar TL'nin kayıplarını geri aldığı belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları sonrası ise ABD ile ilişkiler ve Suriye cephesinde haber akışı hızlandı. F-35 programından çıkarılma yaptırımıyla karşı karşıya olan Türkiye'nin alternatif olarak başka seçenekleri değerlendirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "F-35'leri alamazsak ihtiyacımızı karşılamak yeni alternatifler ararız fakat bunu tercih etmeyiz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dönüş yolunda Rus yapımı Su-57 jetlerinin alternatif olabileceğini, "Neden olmasın, boşuna gelmedik buraya?" şeklinde ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Esper ise yine gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü için, " S-400 programından çıkacaklar ve ülkeden çıkaracaklar. O zaman değerlendiririz. Ya S-400 ya F-35 dedi."

Hatırlanacağı üzere S-400 sistemlerinin 2. parti teslimatı bu hafta başlamıştı. Öte yandan İdlib'de Türkiye'nin gözetim noktalarına yapılan tacizler ve terör örgütünün sınırdan çekilmesi meselesi de gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Dolra/TL 29 Ağustos tarihinde yukarı yönlü başladı ve 5.8277'den işlem görüyor. Euro yeniden 6.45 üzerinde. Spot altın fiyatı 1543 dolardan, gram altın ise 289 TL seviyesinde.

Piyasaların ana gündemi ise ABD ile Çin arasında iki yıldır devam eden ticaret anlaşmazlığ. Anlaşmazlık, küresel ekonomiye giderek daha fazla zarar vererek politika yapıcıları ekonomik büyümeyi canlandırmak için faiz indirimleri ve yeni destek tedbirleri ile karşılık vermeye zorlarken, ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine işaret eden ABD Hazine tahvillerinin getirileri arasındaki fark daha da arttı.

30 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi küresel ticaret savaşı kaygılarıyla yeni tarihi dip seviyeye indi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin daha uzun vadeli tahviller çıkarmayı görüştüklerini belirtti.

Brexit tarafında ise eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento, Kraliçe'nin onaylamasıyla askıya alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde muhalefetin seçeneklerini sınırlayıp anlaşmasız Brexit karşıtlarının manevra alanını daraltıyor.

Risk iştahında gözlenen azalma genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine de olumsuz yansıyor. Bu noktada yapılan yüklü faiz indiriminin ardından geçen haftaki zorunlu karşılık düzenlemeleri de Türkiye'de para politikası bileşiminde gevşeme endişeleri yaratmasıyla TL'de nispeten daha olumsuz bir performans gözleniyordu.