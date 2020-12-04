Dolar haftanın son işlem gününde yatay

HABERTURK.COM

Dolar/TL, veri gündeminin yoğun olduğu haftada dalgalı bir seyir izlerken haftanın son işlem günü olan 4 Aralık'ta 7.80 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise dolar karşısında 1.20 üzerine çıkmasıyla TL karşısında 9.50 seviyesini zorluyor.

TCMB'nin kasım ayında yaptığı 475 baz puanlık faiz artışının ardından açıklanan ilk enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelerek yıllık TÜFE'yi yüzde 14'üne çekerken, kur ilk etapta 7.90 seviyelerine yükselerek tepki vermiş ancak burada tutunamadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.

Bakan Elvan'ın açıklamaları piyasalarda sözlü bir yönlendirme olarak olumlu karşılanırken analistler, TL'deki reel getirinin yüzde 1'in altına inmesiyle Merkez Bankası'nın yılın son PPK toplantısında düşük montanlı bir faiz artışı olabileceğini belirtiyor.

Bugün piyasalarda izlenecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.