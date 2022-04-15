Dolarda son durum

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Merkez Bankası'nın dün politika faizini beklentilere paralel bir şekilde yüzde 14'te sabit bırakmasının ardından kurda önemli bir hareket yaşanmadı. Faiz kararı öncesi 14.62-14.64 lira aralığında seyreden dolar bu seviyelerden işlem görmeye devam etti.

Dolar yeni güne de 14.62 liradan başladı.

TCMB'nin yanında dün Avrupa Merkez Bankası da beklentiler dahilinde faize dokunmadı. 3. çeyrek itibarıyla varlık alım programını sonlandırmaya başlayacağının güçlü sinyalini verdi.

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz kararları sonrası gözler yeniden Ukrayna'da devam eden savaşa çevrildi. Bunun yanında Çin'de devam eden sert koronavirüs önlemleri de küresel büyümeye dair endişeleri artırıyor.