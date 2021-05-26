Dolar dalgalı, euro zirve yeniliyor

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Dolar sakin başladığı haftada TCMB'deki değişiklik ve erken seçimle ilgili muhalefetin taleplerinin artmasıyla dün 8.48'i test ederken ABD'den gelen enflasyona yönelik demeçler ve dolar endeksindeki zayıflamayla yeniden 8.45 altına geriledi. Euro ise euro/dolar paritesinin 1.23'e doğru hareketiyle birlikte yeni zirveler kaydetmeyi sürdürüyor.

26 Mayıs sabahı dolar/TL 8.44 seviyesinde, euro/TL ise 10.36 seviyesinde. Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın fiyatı da 520 TL'yi aştı.

Hatırlanacağı üzere, Fed üyeleri gelecek aylarda enflasyondaki baz etkisiyle birlikte yaşanacak sıçramanın geçici olduğu yönünde güçlü mesajlar vermeye devam ederken dolar endeksi 90 altında kalmayı sürdürüyor. ABD tahvillerinin faizleri de aşağı çekiliyor.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle yapılacağı görüşmeler izlenecek.