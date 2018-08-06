Dolar/TL 5,1180 ile rekor tazeledi

Türk Lirası, haftaya ABD Doları karşısında yeni tarihi düşük seviyesine gerileyerek başladı. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 34'ü aştı. ABD ile yaşanan Brunson krizi ve yaklaşan dış borç geri ödemelerinin yarattığı döviz likiditesi sıkışıklığının TL üzerinde baskı kurduğu ifade ediliyor.
06.08.2018 - 11:02 | Güncelleme:
Türk Lirası, haftaya ABD Doları karşısında yeni tarihi düşük seviyesine gerileyerek başladı.
Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 5,1180'e kadar yükseldi. Böylece TL'nin yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 34 seviyesini aştı.
Reuters haber ajansı ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarıyor ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtığını belirtiyor.
ABD yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.
ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta bu konuda ilk adımı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurarak atmıştı.
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Yaklaşan dış borç geri ödemeleri
TL üzerinde baskıya yol açtığı ifade edilen bir diğer konu ise Türkiye'de özel sektörün yaklaşan dış borç geri ödemeleri.
İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, dövizle borçlanıp TL gelir elde eden büyük ölçekli firmaların kullandığı kredilerde Ekim ayından itibaren yüklü vadelerin geldiğini ifade ediyor.
Uluslararası finans kuruluşu HSBC, yatırımcılara gönderdiği piyasa değerlendirme notunda Türk şirketlerinin Eylül'de 6 milyar dolar, Ekim'de ise 9 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapması gerektiğini aktarıyor.
Gelecek yıl sonuna kadar geri ödenmesi gereken borcun tutarı ise 69,5 milyar dolar seviyesinde. Bu borcun 51 milyar doları bankalara, 18,5 milyar doları ise reel sektöre ait.
HSBC, yüklü borç geri ödeme takvimi nedeniyle piyasada döviz likiditesi sıkışıklığı yaşanması riski bulunduğunu ifade ediyor.
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