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Haberler Gündem 3. Sayfa Doldur boşalt yapan polis, meslektaşını vurdu
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Minibüste doldur boşalt yapan polis, meslektaşını vurdu

İstanbul'da çevik kuvvet polisi S.Ö., görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu. Başından yaralanan polisin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

Doldur boşalt yapan polis, meslektaşını vurdu
Doldur boşalt yapan polis, meslektaşını vurdu
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DHA

İstanbul'da, çevik kuvvet polisi, minibüste silahını doldur boşalt yaptığı sırada meslektaşını vurdu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti. Daha sonra ise polis minibüsüne döndüler. Bu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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