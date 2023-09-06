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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten! - Son Dakika Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!

        Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i transfer etmesinde teknik heyetin rolü büyük. Victor Nelsson'un atletizm ve hızıyla zaman zaman sorun yaşayabileceğini düşünen Okan Buruk ve kurmayları, geçen sezonun 'zayıf karnı' olarak gördüğü geçiş savunmasını kurtarabilecek bir stoper alınmasını talep etti. Bu pozisyon için atletik bir oyuncu arayan sarı-kırmızılıların tercihi Davinson Sanchez oldu

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 06.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:03
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        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
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        Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken UEFA listelerinin verildiği son gün Davinson Sanchez transfer edildi. Geçen sezon savunma parametrelerinde ligin en iyi takımı olan Galatasaray'ın Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı tandemine ekleme yapması merak konusu olurken bu eklemenin Okan Buruk ve teknik heyetten geldiği ortaya çıktı.

        Geçen sezon bazı maçlarda rakiplere geniş alanda yakalandığında ciddi problemler yaşayan Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları, zayıf karnın geçiş savunması olduğunu düşünüyor. Victor Nelsson'un atletizmine dair soru işaretleri bulunan Buruk ve kurmayları, geniş alanda da oynayabilen bir stoper alınması için yönetime rapor verirken stoper arayışları da başlıyor.

        Nelsson'un atletizminin yanında geriden oyun kurulumunda da eksik kaldığını düşünen teknik heyet, 2+1 oyunculu kurulumda yönlendirilme yapılamayacak kadar katkı sağlayabilecek savunmacının alınmasının daha iyi olacağını düşünüyor. Bu kriterlere göre çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'de karar kılıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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