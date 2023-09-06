Çocuğun zayıflamış, el ve ayak bileklerinde koli bandı olduğunu farkeden komşusu olayı polise haber verdi. Bu gelişmelerin ardından YouTuber Ruby Franke ve iş ortağı Jodi Hildebrandt, geçen hafta tutuklandı.

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NBC News'in edindiği ifadeye göre Franke'nin 10 yaşındaki kızı da Hildebrandt'ın evinde benzer bir yetersiz beslenme durumuyla bulundu. Yetkililer, çocukların durumlarının çok ağır olduğunu ve yerel bir hastaneye nakledildiklerini söyledi. Franke'nin diğer dört çocuğu devlet korumasına alınarak Utah Çocuk ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne gönderildi.