Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede

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İngiliz arkeolog, diplomat ve araştırmacıların yıllarca arkeolojik kazı, koleksiyon ya da kaçakçılık yoluyla elde ettiği tarihi eserler arasındaki Mısır firavunlarına ait mumyalar, hazineler, antik Roma ve Yunan medeniyetine ait heykeller, Amerikan yerlilerine ait silah ve takı gibi eşyalar, her kıtaya ve medeniyete ayrılmış salonlarda sergileniyor.